Пермяков будут проверять на соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки пассажиров и перевозчиков на использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции между людьми. Ближайшее подобное мероприятие пройдет уже в четверг, 8 октября. В случае выявления пассажиров без масок в отношении транспортных компаний будут составлены протоколы об административных правонарушениях, которые затем направят на рассмотрение в районные суды. Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Как подчеркивают в Министерстве транспорта Пермского края, такие рейды будут проходить дважды в неделю.

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