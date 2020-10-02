Синоптики рассказали, какой будет октябрь в Перми

Согласно прогнозу, в октябре 2020 года средняя температура воздуха в Пермском крае ожидается выше климатической нормы на 1,0…+1,5°. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В течение месяца в Пермском крае поступление теплого воздуха будет периодически сменяться похолоданиями, связанными с вторжением арктического воздуха в Зауралье и Сибирь под влиянием северо-западных (скандинавских) антициклонов. В течение месяца в регионе ожидается небольшой дефицит осадков, что, по-видимому, связано с преобладающим влиянием антициклонов.

Так, период теплой погоды, начавшейся в Пермском крае еще полторы недели назад, в ближайшие выходные прервется из-за похолодания, связанного со смещением с Кольского полуострова на юго-восток арктического антициклона. Наиболее интенсивный заток холода будет наблюдаться в южных районах Западной Сибири, однако и в Пермском крае похолодание ожидается весьма существенным. В начале следующей недели по ночам повсеместно ожидаются заморозки, а дневная температура уже не превысит +5…+10°. В Пермском крае похолодание произойдет без существенных осадков.

По предварительным прогнозам, в дальнейшем центр антициклона сместится на Казахстан, и по его северной периферии на Пермский край начнет распространяться теплый воздух.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.