Работа городских фонтанов будет продлена

Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства, в связи с хорошей погодой работу городских фонтанов решено продлить до 4 октября включительно. Ранее сообщалось, что с 1 октября фонтаны уйдут на зимовку. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, а с 5 октября сезон работы фонтанов завершится.

В департаменте культуры и молодежной политики добавили, что в связи с продлением работы фонтанов, продляется и показ светомузыкальных представлений фонтанов на площади у Театра-Театра и нового фонтана в 68 квартале эспланады.