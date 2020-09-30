На фестивале «Просвет» пермяки смогут управлять подсветкой телебашни

В Перми 17 и 18 октября пройдет фестиваль «Просвет». Пятнадцать художников и студий устроят мультимедийные шоу на фасаде Театра оперы и балета, заводе Шпагина и в Планетарии. Впервые фестиваль станет интерактивным: каждый сможет управлять подсветкой на новой телебашне и стать частью видеопроекции на фасаде оперного. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

Свои инсталляции уже запланировали участники крупнейших мировых событий в аудиовизуальном искусстве. В частности, в Пермь приедет одна из самых известных мультимедийных студий в России – Sila Sveta. Выступят и родоначальники российских архитектурных мультимедийных представлений и авторы проекций на самые большие здания планеты – ILLUMINARIUM3000.

Среди премьер фестиваля этого года – разработчики графики для главных отечественных кинопремьер международная студия Dobro и представители новой субкультуры аудиовизуального творчества студия SIGNATURA-.618. Также со своими работами познакомят dreamlaser, Fluks, Lite Light, Tundra, 404.zero, LUCH.PW, Тургай Кылыч, InteractiveDep и Неля Старкова.

Самые масштабные события пройдут на открытом воздухе, рядом с Пермским театром оперы и балеты и телебашней. Потоки людей будут разграничены на заводе Шпагина, а шоу в планетарии будет более камерным.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.