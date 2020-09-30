Власти Перми планируют расширить зону платной парковки с 1 ноября

Администрация Перми планирует увеличить зону платных парковок с 1 ноября. С проектом постановления можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.
Так, платные парковки появятся на территориях:
- ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;
- ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского;
- ул. Екатерининская от ул. Парковой до ул. Николая Островского;
- ул. Пермская от ул. Ленина до ул. Николая Островского;
- ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Клименко;
- ул. Разгуляйская 2-я от ул. Парковой до ул. Суксунской;
- ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пермской;
- ул. Клименко от ул. Пермской до ул. Екатерининской;
- ул. Суксунская от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;
- ул. Малая Парковая от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;
- ул. Парковая от ул. Разгуляйской 1-й до ул. Ленина.
Стоимость парковки в этих зонах составит 20 рублей в час.
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