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Власти Перми планируют расширить зону платной парковки с 1 ноября

Администрация Перми планирует увеличить зону платных парковок с 1 ноября. С проектом постановления  можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.

Так, платные парковки появятся на территориях: 

  • ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;
  • ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского;
  • ул. Екатерининская от ул. Парковой до ул. Николая Островского;
  • ул. Пермская от ул. Ленина до ул. Николая Островского;
  • ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Клименко;
  • ул. Разгуляйская 2-я от ул. Парковой до ул. Суксунской;
  • ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пермской;
  • ул. Клименко от ул. Пермской до ул. Екатерининской;
  • ул. Суксунская от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;
  • ул. Малая Парковая от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;
  • ул. Парковая от ул. Разгуляйской 1-й до ул. Ленина.

Стоимость парковки в этих зонах составит 20 рублей в час.

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ПРМ.Собака.ru,
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