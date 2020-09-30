Власти Перми планируют расширить зону платной парковки с 1 ноября

Администрация Перми планирует увеличить зону платных парковок с 1 ноября. С проектом постановления можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.

Так, платные парковки появятся на территориях:

ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;

ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского;

ул. Екатерининская от ул. Парковой до ул. Николая Островского;

ул. Пермская от ул. Ленина до ул. Николая Островского;

ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Клименко;

ул. Разгуляйская 2-я от ул. Парковой до ул. Суксунской;

ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пермской;

ул. Клименко от ул. Пермской до ул. Екатерининской;

ул. Суксунская от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;

ул. Малая Парковая от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина;

ул. Парковая от ул. Разгуляйской 1-й до ул. Ленина.

Стоимость парковки в этих зонах составит 20 рублей в час.

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