Синоптики о погоде на последней неделе сентября

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», на этой неделе ожидается солнечная и сухая погода с большим суточным ходом температуры воздуха.

Температурный фон в Пермском крае в течение недели ожидается однородным: прохладные ночи (местами не исключены заморозки), а в дневные часы прогрев до +15…+20°. Небольшие дожди возможны лишь в понедельник в северных районах Пермского края под влиянием размытого холодного фронта. В остальные дни осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Пермском крае ожидается похолодание. С высокой вероятностью в субботу еще сохранится теплая погода, но уже в воскресенье ожидается похолодание, не исключен небольшой дождь.

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