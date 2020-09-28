Пермские фонтаны завершат сезон 30 сентября

Как сообщили в администрации Перми, 30 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон их работы завершится. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся.

30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Один сеанс длится около 30 минут. Последние представления в 21:30 покажут фонтаны на площади у Театра-Театра и в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.

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