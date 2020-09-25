В выходные в Пермь придет бабье лето

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», в выходные в Перми придет бабье лето. Воздух прогреется до +18°. В субботу ночью в Перми ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +15…+17°. В воскресенье в Перми ясно, в утренние часы туман. Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +16…+18°.

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