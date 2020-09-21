Синоптики: на неделе в Перми ожидаются заморозки

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», в первой половине недели в Перми будет преобладать дождливая и холодная погода. Самым холодным днем станет понедельник: температура воздуха ночью 0…+5°, днем +4…+9°.

Во вторник, 22 сентября, ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки. Днем облачно, дождь. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +6…+11°. В среду характер погоды не сильно изменится: днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха ночью +2…+7°, днем +7…+12°.

Ночь на четверг станет самой холодной в сентябре: температура воздуха ночью 0…+5°, днем +8…+13°. В пятницу ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +11…+16°.

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