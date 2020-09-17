Швейцарский художник создал виртуальный рисунок на пермском доме

В рамках первого международного онлайн-фестиваля STENOGRAFFIA 12 уличных художников создали 15 работ в панорамах Яндекс.Карт в разных городах России: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Перми. Швейцарский художник Boogie нашел на Яндекс.Картах новостройку в ЖК Данилиха и нарисовал на ее стене аппетитные пончики.

Как отмечают организаторы, международный онлайн-фестиваль STENOGRAFFIA состоялся благодаря возможностям Яндекс карт, панорамы которых разрисовали уличные художники. Синтез искусства и технологий позволяет человеку из любой страны увидеть арт-объекты, созданные в digital-среде.

Среди участников известные российские авторы: @pokraslampas, @misha_most, @gooze_art, команды @spektr.space, @hot.singles и др. К онлайн-фестивалю присоединились и зарубежные авторы мирового масштаба: @oxpostertime из Франции и @boogiesml из Швейцарии.

Художники разрисовывали фасады жилых домов, заборы и даже Российскую Академию наук, а некоторые авторы сделали и объемные инсталляции. Например, команда SPEKTR поставила на набережной Исети «Серознаменную группу», а каллиграф Покрас Лампас разместил закольцованную шрифтовую композицию из бетона над Невой со словами «Новая визуальная культура».

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