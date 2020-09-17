Кафе-холмы на эспланаде Перми откроются в следующем году

Власти Перми до конца года проведут подготовку кафе-холмов на эспланаде к вводу в эксплуатацию. Для оборудования кафе-холмов потребуются дополнительные средства в размере 21 млн. рублей. Об этом сообщает «Новый Компаньон».

После реконструкции 68-го квартала пермской эспланады кафе, расположенные в искусственных холмах около здания Законодательного собрания, так и не были сданы в эксплуатацию. Как сообщалось ранее, контролирующие органы разрешат ввести кафе-холмы в эксплуатацию только при наличии полной отделки, освещения и необходимого оборудования.

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