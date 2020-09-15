По Советской Армии в районе пересечения с Карпинского на два месяца будет закрыто движение транспорта

По улице Советской Армии в районе пересечения с улицей Карпинского с 19 сентября до 15 ноября будет закрыто движение транспорта. Ограничения связаны с необходимостью производства работ на инженерных сетях в рамках реконструкции улицы Карпинского. Об этом сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Сквозное движение по улице Карпинского будет организовано по двум полосам: по одной в каждую сторону. Об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Кроме того, подрядная организация должна обеспечить доступ транспорта и пешеходов к зданиям и сооружениям, расположенным в зоне ограничения движения.

Напомним, в результате реконструкции будет выполнено расширение до четырех полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского и Советской Армии. Здесь переустроят кабельные линии связи на участке от улицы Чердынской до улицы Советской Армии. В результате на реконструируемом участке будет построена кабельная канализация, с помощью которой все сети наружного освещения, кабели системы АСУДД, интернета будут убраны под землю. Также подрядчик проведет работы по переустройству теплосети на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии и по устройству дождевой и хозяйственной канализации сразу на двух участках – со стороны улицы Свиязева и со стороны улицы Советской Армии.

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