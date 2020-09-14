Второй в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен» построят в 2022 году

В Перми второй гипермаркет «Леруа Мерлен» может появиться в микрорайоне Ива в 2022 году. Краевое минэкономразвитие предложило компании «Девелопмен-Юг» разместить гипермаркет в Перми в строящемся микрорайоне Ива. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на слова генерального директора «Девелопмен-Юг» Алексея Скрипкина.

К строительству второго гипермаркета «Леруа Мерлен» компания готова приступить уже в 2021 году, а в 2022 завершить все работы. По словам Алексея Скрипкина, для строительного гипермаркета выделили земельный участок площадью более 4 га, который расположен на улице Уинской.

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