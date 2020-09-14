В течение недели в Перми ожидается прохладная и дождливая погода

В течение недели в Пермском крае ожидается прохладная и дождливая погода. Потепление возможно лишь к концу недели, и, предварительно, лишь в южной половине края. Об этом сообщается на портале проекта «Метеоролог и я».

Во вторник, 15 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, днем по югу порывы до 12 м/с.

Ночью, 16 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 16 м/с.

В четверг ночью повсеместно, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток +7…+12°. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

18 сентября также облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +13…+18°. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с.

По предварительным прогнозам, теплая погода в южной половине Пермского края сохранится и в субботу. В воскресенье со смещением холодного фронта похолодает, пройдут дожди.

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