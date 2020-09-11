Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты

Сегодня, 11 сентября, краевой Оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством главы Пермского края Дмитрия Махонина принял решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фудкортов на территории торговых центров в обычном режиме.

При этом сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в ТЦ, и иных развлекательных и досуговых учреждений.

В соответствии с требованиями безопасности, сотрудники должны соблюдать температурный и масочный режим, посетители должны придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Столы в фудкортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подчеркнул, что эпидемическая обстановка в регионе остается напряженной, а оставшиеся ограничения на работу развлекательных центров и других досуговых организаций направлены на сдерживание распространения коронавируса среди школьников и студентов. «До конца года в школах также запрещены любые массовые мероприятия, внедрена кабинетная система обучения, реорганизована система питания школьников», – рассказал он.

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