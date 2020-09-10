В пятницу в Перми состоится День первокурсника FRESHMAN FEST

В пятницу, 11 сентября, на Соборной площади в Перми состоится День первокурсника Пермского края FRESHMAN FEST.

На интерактивных площадках с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка вузов и профессиональных образовательных организаций Пермского края. На ней школьники старших классов смогут получить информацию о поступлении, познакомиться со студентами и с внеучебной жизнью 16 образовательных учреждений, принять участие в интерактиве по археологии, конкурсе по сбору рюкзака, мастер-классе по флористике.

С 15.30 пройдет интеллектуальная игра «Мозгоправ», где примут участие 20 команд от пермских вузов и учреждений среднего профессионального образования.

С 17.00 до 23.00 в рамках торжественной церемонии награждения стобалльников пройдет концертная программа и световое шоу. На площадке будут показаны лучшие номера Студенческой весны и номер от ректоров краевых вузов.

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