На смену теплой и сухой погоде в Перми придут дожди и похолодание

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», на этой неделе в Пермском крае на смену теплой и сухой погоде придут дожди и похолодание.

Во вторник, 8 сентября, ночью ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +20…+25°. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 2-7 м/с.

Характер погоды начнет меняться в среду во второй половине дня. Вечером на Пермский край с запада сместится холодный фронт. Так, днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +19…+24°. Ветер южный 2-7 м/с, днём порывы до 12 м/с.

10 сентября, в четверг, столбик термометра ночью покажет +8…+13°, днем +12…+17°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В пятницу местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +11…+16°. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с.

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