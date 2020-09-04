Тепло и солнечно: синоптики о погоде на выходные

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я» в Пермском крае в эти выходные установится солнечная и сухая погода, начнется постепенное потепление.

В субботу ночью в Перми ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4…+6°, днём +16…+18°. Ветер ночью слабый, днем западный, северо-западный 2-7 м/с.

В воскресенье в Перми переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +17…+19°. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 3-8 м/с.

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