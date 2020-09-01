В Перми построят отель по франшизе Hilton

Оператором гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 станет международная сеть отелей Hilton. Кроме того,​​ ​​ уже выбрано архитектурное бюро, которое будет заниматься проектированием объекта. Им стала компания R1, которая входит в группу Twelve Architects corp. и успешно работает на российском и европейском рынках. Архитекторы R1 уже приступили к проектированию объекта.

В составе гостиничного комплекса планируется строительство гостиницы «4 звезды» на 130 номеров, конференц-залов, ресторана, фитнес-зала, а также площадей для размещения ритейла, офисов, террасы, паркинга. Строительство гостиничного комплекса должно завершиться в 2023 году. Бюджет проекта более 1,5 млрд руб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.