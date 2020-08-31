Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ подарило жителям Перми танцевальную дорожку

Дорожка протяженностью 300 метров разместилась в Балатовском парке культуры и отдыха, вход – Парк аттракционов (на главной аллее). Благодаря новой дорожке городская среда Перми стала еще доступнее – теперь наряду с зонами для пешеходов и велосипедистов есть пространство для тех, кто не может жить без танцев. Приходи со своими друзьями на веселую танцевальную прогулку в Балатовский парк.

За годы в эфире проекту «ТАНЦЫ» удалось многое – вырастить целое поколение влюбленных в танцы людей, поспособствовать открытию танцевальных школ и студий, осуществить мечту тысяч ребят о профессии хореографа и танцовщика. Танцуйте, мечтайте, и смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ» с 29 августа в 20:00 на ТНТ.