29 августа на ТНТ начался новый сезон шоу «ТАНЦЫ» (16+), который завершит историю проекта. В честь Последнего сезона шоу «ТАНЦЫ» телеканал дарит всем жителям Перми подарок – специальную танцевальную дорожку. Этот элемент благоустройства является уникальным для России: все видели на улицах городов и в парках специальные дорожки для бега или велосипедистов, в то время как для любителей танцев были выделены только отдельные площадки. Теперь можно гулять и танцевать одновременно!
Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ подарило жителям Перми танцевальную дорожку
Дорожка протяженностью 300 метров разместилась в Балатовском парке культуры и отдыха, вход – Парк аттракционов (на главной аллее). Благодаря новой дорожке городская среда Перми стала еще доступнее – теперь наряду с зонами для пешеходов и велосипедистов есть пространство для тех, кто не может жить без танцев. Приходи со своими друзьями на веселую танцевальную прогулку в Балатовский парк.
За годы в эфире проекту «ТАНЦЫ» удалось многое – вырастить целое поколение влюбленных в танцы людей, поспособствовать открытию танцевальных школ и студий, осуществить мечту тысяч ребят о профессии хореографа и танцовщика. Танцуйте, мечтайте, и смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ» с 29 августа в 20:00 на ТНТ.
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