В Перми в первую неделю осени ожидается арктическое вторжение

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», первая осенняя неделя в Пермском крае принесет с собой арктическое вторжение. Но теплая погода еще порадует первые два дня.

В понедельник, 31 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем +16…+21°. Небольшой, умеренный дождь может пройти ночью 1 сентября. Днем переменная облачность, без осадков. Столбик термометра ночью покажет +11…+16°, днем – +23…+28°.

В ночь на среду Пермский край попадет под влияние циклона: северные районы уже будут находиться в холодном воздухе, а в южной половине края ночь выдастся очень теплой. В Перми будет облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха в течение суток +14…+19°.

В последние два рабочих дня ожидается значительное похолодание. При облачной с прояснениями погоде дневная температура воздуха в большинстве районов не превысит +15°. В ночные часы похолодает до +2…+7°.

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