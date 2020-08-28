Синоптики: в последние выходные лета ожидается аномальная жара

Как сообщают специалисты портала «Метеоролог и я», в предстоящие выходные дни в Пермском крае порадуют теплой погодой.

В субботу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14…+16°, днём +25…+27°. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с.

В воскресенье ночью в Перми переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем облачно с прояснениями, дождь, гроза. Столбик термометра ночью покажет +14…+16°, днем – +20…+22°. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с.

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