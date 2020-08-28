С 1 сентября запустятся светомузыкальные представления фонтанов

В течение сентября фонтан в 68-м квартале эспланады будет показывать праздничную программу. Будут представлены композиции, посвященные городу Перми и 75-летию Победы. Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в этом году группа пермских авторов сочинила новые песни о городе.

Праздничную программу, посвященную Перми можно будет увидеть с 1 по 30 сентября. Новые представления будут чередоваться с прежними и идти с 18:00 до 22:00, два раза в час.

В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, новый фонтан представит программу, посвященную 75-летию Победы. В программу включены любимые песни военных лет. Современную аранжировку написали пермские авторы, среди которых Михаил Мазунин и Олег Фролов. Представления будут идти каждый час: в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Действующую программу Театрального фонтана можно будет увидеть с 18:00 до 22:00, два раза в час.

С 10:00 до 18:00 фонтаны будут работать в статическом режиме. 5, 6, 12 и 13 сентября фонтаны на городской эспланаде работать не будут.

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