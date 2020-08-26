В Пермском крае разработают Единую карту жителя

Единая электронная карта жителя Пермского края предусматривает многофункциональное использование сервисов из разных отраслей – транспортной, образовательной, социальной, коммерческой и других – оформленных в единое цифровое решение. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Карта будет создана в двух вариантах: виртуальная на мобильном устройстве, и пластиковая на базе банковской карты. Предполагается, что Единая карта будет интегрирована с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, в том числе может использоваться как льготный идентификатор пользователя, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы даже за пределами региона. Например, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.

Прототип и функционал Единой карты должен быть разработан до конца года, а пилотный запуск проекта – реализован весной.

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