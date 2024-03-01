Пермь обогнала Москву по росту числа груминг-студий

Пермь попала в пятерку городов по росту числа груминг-студий за год. Рейтинг составил «2ГИС».

По данным на февраль 2024 года в Перми работает 80 салонов, которые предлагают услуги ухода за домашними питомцами. За год количество таких мест в городе выросло на 17,6%. С этим показателем Пермь заняла четвертое место среди городов-миллионников. Впереди Ростов-на-Дону (рост на 23,9%), Уфа (22,4%), Нижний Новгород (20%). Замыкает пятерку Москва (16,5%). Хуже всего дела обстоят в Волгограде – за год в городе количество груминг-студий снизилось на 3,8%. Общее число груминг-салонов во всех городах-миллионниках за последние пять лет выросло вдвое.

Как отмечают составители исследования, искать такие заведения на картах стали чаще (на 21%), а также вырос спрос на курсы подготовки специалистов по грумингу (на 22%).