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Пермский театр оперы и балета выпустил селективный аромат L’impression du théâtre

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Фото: Марина Дмитриева

Пермский театр оперы и балета выпустил селективный аромат L’impression du théâtre. Над ароматом работала пермский парфюмер Виола Новосёлова.

С французского языка название парфюма переводится как «Впечатление от театра». L’impression du théâtre — аромат, такой же многогранный, как сам театр: глубокий, немного сладковатый и благородный. Теплые оттенки кедра, амбры и кашмерана, гваяковое дерево и ладан отсылают к музыке, дошедшей до нас сквозь века, экзотические ноты магнолии, маракуйи, жасмина и мандарина добавляют свежести и современностии, а оттенки карадомона, имбиря и черного перца делают композицию завершенной.

Стоимость 2 мл духов — 1000 рублей. Купить парфюм можно в сувенирном киоске театра во время спектакля или договориться об удобном времени по телефону 8-950-44-75-271.

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