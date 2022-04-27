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В банковской зоне ТРК «Семья» открылся магазин «Л’Этуаль»

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В ТРК «Семья» в бывшей банковской зоне на первом этаже открылся обновленный магазин косметики «Л’Этуаль». Как сообщает администрация ТРК, площадь магазина увеличилась более, чем в два раза — до 427 кв. метров (ранее магазин занимал 168 кв. метров). Это позволило расширить ассортимент и повысить уровень обслуживания покупателей.

В новом магазине «Л’Этуаль» представляет концепцию интерьера, совмещающую высокую функциональность и комфорт, а также эстетику, присущую любой современной технологии: простоту формы и четкость линий.

Сейчас администрация торгового центра ведет переговоры с потенциальными арендаторами, которые займут бывшее место «Л’Этуаль». В мае планируется выбрать нового арендатора и заключить соответствующее соглашение.

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