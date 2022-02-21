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В Перми открылся второй магазин сети «Золотое Яблоко»

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Вчера, 20 февраля, в Перми состоялось техническое открытие второго парфюмерно-косметического супермаркета «Золотое Яблоко». Новый магазин расположен на первом этаже многофункционального центра «Эспланада» и занимает площадь 1250 кв. м. В честь открытия «Золотого Яблока» с 20-23 февраля в новом магазине действуют скидки до 50%.

Это 29-ый магазин сети. В 2022 году бьюти-ритейлер планирует открыть порядка 15 новых магазинов, два из которых будут за пределами России.

В «Золотом Яблоке» огромный ассортимент товаров – 1 500 брендов наименований брендов, 60 000 SKU, 84 эксклюзивных бренда и брендов с узкой дистрибьюцией.

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