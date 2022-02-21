В Перми открылся второй магазин сети «Золотое Яблоко»

Это 29-ый магазин сети. В 2022 году бьюти-ритейлер планирует открыть порядка 15 новых магазинов, два из которых будут за пределами России.

В «Золотом Яблоке» огромный ассортимент товаров – 1 500 брендов наименований брендов, 60 000 SKU, 84 эксклюзивных бренда и брендов с узкой дистрибьюцией.