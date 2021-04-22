В магазине Sephora в Перми 23 и 24 апреля будет работать визажист Sisley

2020 года стал настоящим испытанием, но даже ему не под силу сломить извечное женское стремление к красоте. Sephora объявляет весеннее обновление. Соберите собственную яркую beauty-капсулу на все случаи жизни вместе с профессиональными визажистами Sisley и создайте идеальный весенний образ.

Beauty-гуру Sisley будут работать только два дня: 23 апреля в Sephora на Ленина, 60 в ТЦ «Колизей» и 24 апреля в Sephora на Революции, 13 в ТЦ «Семья». Вас ждут бесконтактный подбор образов от ведущего стилиста Sisley Алексея Чеботарева, fashion-портреты от художника с вашим лучшим beauty-образом, весенние подарки и специальные предложения.