За два года бизнес-ланчи в Перми подорожали на треть

Стоимость бизнес-ланчей в Перми за два года выросла на 32,7%. К такому выводу пришли аналитики 2ГИС, проводящие исследования в 16 городах-миллионниках: сравнивали стоимость делового обеда в октябре 2024 и 2026 годов.
Кроме Перми, больше всего бизнес-ланчи подорожали в Екатеринбурге (+37%) и в Омске (+35%). В среднем по миллионникам за два года стоимость комплексного обеда увеличилась на 28% и составила 479 рублей.
Средняя цена бизнес-ланчей в Перми достигла 424 рублей. Это не самый большой показатель. Дороже всего деловые обеды обойдутся жителям Москвы (от 547 рублей), Казани (от 492 рублей) и Красноярске (от 483 рублей), а самые доступны оказались в Омске (от 378 рублей).
Информационный обзор редакции.
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