За два года бизнес-ланчи в Перми подорожали на треть

Кроме Перми, больше всего бизнес-ланчи подорожали в Екатеринбурге (+37%) и в Омске (+35%). В среднем по миллионникам за два года стоимость комплексного обеда увеличилась на 28% и составила 479 рублей.

Средняя цена бизнес-ланчей в Перми достигла 424 рублей. Это не самый большой показатель. Дороже всего деловые обеды обойдутся жителям Москвы (от 547 рублей), Казани (от 492 рублей) и Красноярске (от 483 рублей), а самые доступны оказались в Омске (от 378 рублей).

Информационный обзор редакции.