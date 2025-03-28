18+
  • Что где есть
  • Тенденции
  • News
Тенденции

Поделиться:

Исследование: на каждого жителя Пермского края в 2024 году приходилось 68,9 литра пива

В Пермском крае за год выросли розничные продажи алкоголя. На 13,9% чаще, чем в 2023 году, жители региона стали покупать крепкие напитки — ром, коньяк, джин, виски. Результатами исследования поделились аналитики FinExpertiza.

Freepik

По данным на 2024 год на каждого жителя Пермского края приходилось 3,4 л коньяка, виски, рома или джина, 63,9 л пива и сидра, 5,5 л вина и 6,3 л водки. Интерес к пенному за год в Пермском крае вырос на 6,4%, продажи остальных напитков увеличились меньше, чем на 1%.

Впрочем, в число самых пьющих регионов Пермский край не попал. Лидерами по продаже водки стали Сахалин, Чукотка и Карелия, крепких напитков — Карелия, Мурманская и Ленинградская области. Больше всего продаж вина в 2024 году зафиксировали в Санкт-Петербурге, Московской области, Карелии и Ленинградской области, а пива — в Хакасии, Сахалинской области, Ненецком автономном округе.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: