Исследование: на каждого жителя Пермского края в 2024 году приходилось 68,9 литра пива

По данным на 2024 год на каждого жителя Пермского края приходилось 3,4 л коньяка, виски, рома или джина, 63,9 л пива и сидра, 5,5 л вина и 6,3 л водки. Интерес к пенному за год в Пермском крае вырос на 6,4%, продажи остальных напитков увеличились меньше, чем на 1%.

Впрочем, в число самых пьющих регионов Пермский край не попал. Лидерами по продаже водки стали Сахалин, Чукотка и Карелия, крепких напитков — Карелия, Мурманская и Ленинградская области. Больше всего продаж вина в 2024 году зафиксировали в Санкт-Петербурге, Московской области, Карелии и Ленинградской области, а пива — в Хакасии, Сахалинской области, Ненецком автономном округе.

Информационный обзор редакции.