Названа средняя стоимость дубайского шоколада в Перми

Самая низкая цена одной плитки в 200-250 г — в Ростове-на-Дону: здесь ее продают за 1,2 тыс. рублей. Пермь по доступности дубайского лакомства попала на шестое место (из 16) — в среднем его стоимость в кондитерских приближается к 1,7 тыс. рублей. В списке городов с низкими ценами также оказались Воронеж, Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск.

Дороже всего дубайский шоколад обойдется москвичам — средняя стоимость 200-граммовой плитки превышает 4,1 тыс. рублей. Средняя стоимость заморского десерта в городах-миллионниках равна 2188 рублей.

Недавно мы рассказывали, что Роскачество проверит «Дубайский шоколад» и «расскажет, что же это такое».

Информационный обзор редакции.