Красная икра за год подорожала в два раза

Самая дорогая икра среди городов Пермского края — в Перми, ее стоимость составила 9,2 тыс. руб. за килограмм. Самая низкая цена, судя по данным статистики, в Кудымкаре, там килограмм можно купить за 5,5 тыс. руб.

Стоимость икры в Перми выше, чем в среднем в регионах Приволжского федерального округа (7,4 тыс. рублей). Опережает наш город только Пугачев (Саратовская область), здесь икру продавали за 10,5 тыс. рублей. В целом в России стоимость одного из главных новогодних деликатесов составляет 8,9 тыс. руб.