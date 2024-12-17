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Красная икра за год подорожала в два раза

Икра лососевых в Пермском крае подорожала в два раза. По данным Росстата, в ноябре 2024 года ее стоимость достигла 8,4 тыс. руб., а год назад она была на уровне 4,9 тыс. руб.

Freepik

Самая дорогая икра среди городов Пермского края — в Перми, ее стоимость составила 9,2 тыс. руб. за килограмм. Самая низкая цена, судя по данным статистики, в Кудымкаре, там килограмм можно купить за 5,5 тыс. руб.

Стоимость икры в Перми выше, чем в среднем в регионах Приволжского федерального округа (7,4 тыс. рублей). Опережает наш город только Пугачев (Саратовская область), здесь икру продавали за 10,5 тыс. рублей. В целом в России стоимость одного из главных новогодних деликатесов составляет 8,9 тыс. руб.

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