В центре откроется ресторан с видом на Каму

В центре Перми откроется новый ресторан с видом на Каму и выходом на набережную. Он будет назваться «the ПарKing» и расположится в БЦ «Магнат» на Монастырской.

Сейчас в новом заведении ведется поиск персонала: ищут официантов, поваров, бармена и менеджера ресторана. Когда запланировано открытие, пока неизвестно.

Отметим, здание БЦ «Магнат» на Монастырской начали строить в 2005 году. Но ввели в эксплуатацию в конце 2022-го. В марте 2024 года в БЦ открылся кадровый центр «Работа России».