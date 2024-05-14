18+
  • Что где есть
  • Открытия
  • News
Открытия

В центре откроется ресторан с видом на Каму

YR|CO design/Behance.net

В центре Перми откроется новый ресторан с видом на Каму и выходом на набережную. Он будет назваться «the ПарKing» и расположится в БЦ «Магнат» на Монастырской.

Сейчас в новом заведении ведется поиск персонала: ищут официантов, поваров, бармена и менеджера ресторана. Когда запланировано открытие, пока неизвестно.

Отметим, здание БЦ «Магнат» на Монастырской начали строить в 2005 году. Но ввели в эксплуатацию в конце 2022-го. В марте 2024 года в БЦ открылся кадровый центр «Работа России».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: