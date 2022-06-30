Праздник семь дней в неделю: «Royal Arbat» в Екатеринбурге ждет гостей каждую ночь

Открытие клуба прошло шумно: здесь выступали «Иванушки International» и Gayazovs Brothers, а первые гости по достоинству оценили обслуживание, кухню и стильный уютный интерьер. В меню есть все: от закусок - до горячих блюд от Шеф-повара; цены – соответствующие уровню ресторана, но доступные и адаптированные к местному рынку. Очень обширная карта вин: на любой вкус и кошелек.

«В свое время мы создали новый концепт, которого не было в России: соединили драйвовую энергетику ночного клуба с романтикой и лирикой караоке. Проект оказался супер успешным: восьмой год подряд он признаётся лучшим караоке столицы по версии популярных порталов страны. Подобный проект мы открыли в Дубае, где он также стал популярным и культовым местом. Теперь настала очередь столицы Урала- Екатеринбурга, где у нас много друзей. Надеемся, что екатеринбуржцам наш проект тоже понравится», - отметил основатель и учредитель Royal Arbat Moscow/Ekaterinburg Влад Дубровский.