Праздник семь дней в неделю: «Royal Arbat» в Екатеринбурге ждет гостей каждую ночь

В уральской столице заработал филиал столичного караоке-клуба «Royal Arbat»: в Москве он не раз признавался лучшим и получал многочисленные премии от авторитетных порталов в сфере ресторанного и клубного бизнеса. Теперь «Royal Arbat» работает и в Екатеринбурге: все семь дней в неделю гостей здесь ждут атмосферные вечеринки, целый калейдоскоп разных удовольствий и изысканная европейская и паназиатская кухня.
Открытие клуба прошло шумно: здесь выступали «Иванушки International» и Gayazovs Brothers, а первые гости по достоинству оценили обслуживание, кухню и стильный уютный интерьер. В меню есть все: от закусок - до горячих блюд от Шеф-повара; цены – соответствующие уровню ресторана, но доступные и адаптированные к местному рынку. Очень обширная карта вин: на любой вкус и кошелек.
«В свое время мы создали новый концепт, которого не было в России: соединили драйвовую энергетику ночного клуба с романтикой и лирикой караоке. Проект оказался супер успешным: восьмой год подряд он признаётся лучшим караоке столицы по версии популярных порталов страны. Подобный проект мы открыли в Дубае, где он также стал популярным и культовым местом. Теперь настала очередь столицы Урала- Екатеринбурга, где у нас много друзей. Надеемся, что екатеринбуржцам наш проект тоже понравится», - отметил основатель и учредитель Royal Arbat Moscow/Ekaterinburg Влад Дубровский.
«Royal Arbat» оборудован отличным звуком, что позволяет здесь проводить мероприятия разных форматов (корпоративы, концерты, школ вокала), а также обладает собственным паркингом: для центра – более чем актуально. Создателям удалось добиться того, что екатеринбургский «Royal Arbat» органично сочетает в себе роскошь и уют. Хорошо продуманный интерьер, ненавязчивое, но внимательное обслуживание, качественный звук и атмосфера непрекращающегося веселья позволяют каждому чувствовать себя здесь, как дома: в том числе, и звездам мирового уровня.
По пятницам и субботам в lounge-баре первого этажа играют электронную музыку лучшие диджеи Екатеринбурга, для большей приватности есть отдельные VIP-залы, оборудованные медиа-системой, собственным санузлом и отдельным входом с паркинга, а на бизнес-ужин (с 19.00 до 22.00) действует скидка -20%. Здесь ждут гостей каждую ночь, и, если на выходе из «Royal Arbat» с вашего лица не сходит улыбка, то значит, команда все сделала правильно.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 64.
Время работы: ежедневно с 19.00 до 06.00.
Забронировать стол, узнать все возможности площадки и предложить сотрудничество можно по телефону + 7 (343) 287 42 87
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