В Перми открылась рюмочная в петербургском стиле «Парадная»

«Парадная» — проект Ильи Заковырина, основателя пабов Old Moose, ресторана The Hound и доставки японской кухни «Чайка суши».

Кухня «Парадной» сконцентрирована на изящных и простых закусках к алкогольной карте рюмочной. В меню представлены сёмга шеф-посола с сыром Креметте, авторская бреазола на тосте с пюре манго и грушей.

Создатели заведения изготовили несколько авторских и классических настоек и наливок крепостью до 20 и до 40 градусов, каждая из которых стоит 200–300 рублей при объеме 50 граммов.

Количество посадочных мест: 15 — за барной стойкой, 14 — за столиками в зале.