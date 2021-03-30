Летом в Перми откроется бистро «Русалочка любит суши»

В начале июня на первом этаже старинного особняка по ул. Ленина, 54 откроется бистро на 40 посадочных мест «Русалочка любит суши». Как рассказал владелец «Русалочка любит суши» Илья Отав интернет-газете «Текст», это будет заведение формата фаст-кэжуал с демократичной понятной едой ресторанного уровня и быстрым обслуживанием. Меню заведения вдохновлено традиционным японским izakaya баром с небольшой линейкой напитков на основе саке и японской кухней с элементами фьюжн. Средний чек – 700-800 рублей.

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