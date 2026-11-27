Гастрономический фестиваль «Качество жизни» — совместный проект ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» и Пермского аграрно-технологического университета.

В программе фестиваля — лекции от фермеров и рестораторов, мастер-классы и круглый стол. Главным событием станет ярмарка-выставка. На ней представят премиальные крафтовые сыры, черную икру, стерлядь и другую деликатесную рыбу, съедобные цветы и микрозелень, улитки, хвойные экстракты, мраморную говядину из мяса бычков пород герефорд и абердин-ангус, домашние разносолы, колбасы.

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