Кофейный спешиал в формате дрип-пакетов разработала сеть кофеен RED CUP совместно с самой галереей. В основе дизайна — характерный ритм фасадов, силуэт кровель и визуальный образ современной галереи. Некоторые посетители сравнивают новое здание галереи с теплицей — такие ассоциации возникают из-за панорамного остекления и двускатных кровель. В галерее интерпретировали этот образ как идеальное пространство, в котором создаются особые условия для роста, развития и бережного сохранения. «Музей — это своего рода теплица смыслов, идеальное место для "жизни" произведений искусства. Пространство, где ростки будущего укореняются в полноценное "растение" с крепкими корнями», — отметила директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян.

По словам основателя сети RED CUP Ильи Гусева, музей дал смысл и архитектуру для создания спешелти-напитка. «Когда я впервые пришел в новое здание галереи, я осознал масштаб изменений в городе. Идея своего продукта зрела давно, но именно здесь стало ясно: это должен быть не просто кофе, а сувенир, созданный вместе с музеем», — поделился Илья Гусев.

Кстати, несколько лет назад кофейня Roastberry в коллаборации с нижегородским обжарочным производством создавала серию дрип-кофе, посвященную прославившим Пермь людям.

Информационный обзор редакции.