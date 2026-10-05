Польпо тоннато, эспума из черемухового молока, зеленый тако с крабом: рассказываем, какие блюда появятся во время Российского ресторанного фестиваля

К Российскому ресторанному фестивалю — 2026 присоединятся девять пермских заведений: Ruby, Grappa, «Кёртисс», «Хаунд», Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, «Медуза Seafood&Wine», ACAFFE Loungе, «Ривер». Всего в большом гастрономическом событии в этом году будут участвовать больше 700 ресторанов из 50 городов России.
Юбилейный Российский ресторанный фестиваль стартует 5 октября. Каждое из заведений-участников готовит дегустационный сет, в который входит минимум четыре блюда.
Nolan Wine&Kitchen
- Макрель с гремолатой
- Бриошь с крабом и томатами
- Рийет из лосося
- Конфеты ручной работы
- Коктейль Caribbean Penicillin
Grappa
- Аранчини с креветками
- Пицца «Ростбиф тоннато»
- Тартар из телятины со страчателлой
- Тирамису
«Хаунд»
- Тарталетки с паштетом
- Посикунчики с мясом
- Бефстроганов с картофельным кремом
- Наполеон с черной смородиной
Rob Roy
- Тако с рибаем и луком шалот
- Фермерский стейк с луком вишуаз
- Бочковые грузди с картофелем и тартаром из огурца
- Костный бульон
- Шоколадные профитроли
- Коктейль John Connor
Ruby
- Картофельный гратен с кофейным майонезом, инжирным компоте и прошутто
- Карпаччо из креветок с клубникой и лаймом
- Осьминог по-галийски с картофелем и соусом ромеско
- Шоколадный крем с солью и оливковым маслом
«Медуза Seafood&Wine»
- Брускетта со слабосоленым лососем, гуакамоле и горгонзолой
- Польпо тоннато (вариация вителло тоннато, но с осьминогом)
- Угольная треска с печеным перцем, томатами и оливками халкидики
- Десерт «Кокос» с хрустящим крамблом, манго, клубникой и кокосовой пеной
- Коктейль «Карибский лимонад»
«Кёртисс»
- Севиче из томатов с пряно-цитрусовой заправкой
- Зеленый тако с крабом
- Томленый ягненок с овощами
- Пирожное «Персик»
- Коктейль «Южный человек»
ACAFFE Lounge
- Мини-табань с ростбифом, вешенками и хреном
- Ферментированные овощи со свекольным гелем, хреном и брусникой
- Скерт-стейк с пшенным кремом, белыми грибами и соусом на квасном сусле
- Эспума из черемухового молока с брусникой и гречневым крамблом
«Ривер»
- Ассорти пирожков с копченой курицей, лесными грибами и судаком
- Теплый картофельный салат с маринованной хамсой, каперсами, яйцом в медово-горчичной заправке
- Шаньга с маленькими тефтелями и соусом демиглас
- Копченое ребро поросенка, глазированное квасным суслом, картофельное пюре и квашеная капуста
- Современная интерпретация торта «Прага»
- Коктейли «Орбита» и «Комета
Информационный обзор редакции.
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