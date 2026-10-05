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Польпо тоннато, эспума из черемухового молока, зеленый тако с крабом: рассказываем, какие блюда появятся во время Российского ресторанного фестиваля

К Российскому ресторанному фестивалю — 2026 присоединятся девять пермских заведений: Ruby, Grappa, «Кёртисс», «Хаунд», Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, «Медуза Seafood&Wine», ACAFFE Loungе, «Ривер». Всего в большом гастрономическом событии в этом году будут участвовать больше 700 ресторанов из 50 городов России.

Nolan Wine&Kitchen
Nolan Wine&Kitchen

Nolan Wine&Kitchen

Grappa
Grappa

Grappa

«Хаунд»
«Хаунд»

«Хаунд»

Юбилейный Российский ресторанный фестиваль стартует 5 октября. Каждое из заведений-участников готовит дегустационный сет, в который входит минимум четыре блюда.

Nolan Wine&Kitchen

  • Макрель с гремолатой
  • Бриошь с крабом и томатами
  • Рийет из лосося
  • Конфеты ручной работы
  • Коктейль Caribbean Penicillin

Grappa

  • Аранчини с креветками
  • Пицца «Ростбиф тоннато»
  • Тартар из телятины со страчателлой
  • Тирамису

«Хаунд»

  • Тарталетки с паштетом
  • Посикунчики с мясом
  • Бефстроганов с картофельным кремом
  • Наполеон с черной смородиной
Rob Roy
Rob Roy

Rob Roy

Ruby
Ruby

Ruby

Rob Roy

  • Тако с рибаем и луком шалот
  • Фермерский стейк с луком вишуаз
  • Бочковые грузди с картофелем и тартаром из огурца
  • Костный бульон
  • Шоколадные профитроли
  • Коктейль John Connor

Ruby

  • Картофельный гратен с кофейным майонезом, инжирным компоте и прошутто
  • Карпаччо из креветок с клубникой и лаймом
  • Осьминог по-галийски с картофелем и соусом ромеско
  • Шоколадный крем с солью и оливковым маслом

«Медуза Seafood&Wine»

  • Брускетта со слабосоленым лососем, гуакамоле и горгонзолой
  • Польпо тоннато (вариация вителло тоннато, но с осьминогом)
  • Угольная треска с печеным перцем, томатами и оливками халкидики
  • Десерт «Кокос» с хрустящим крамблом, манго, клубникой и кокосовой пеной
  • Коктейль «Карибский лимонад»
«Кёртисс»
«Кёртисс»

«Кёртисс»

«Ривер»
«Ривер»

«Ривер»

«Кёртисс»

  • Севиче из томатов с пряно-цитрусовой заправкой
  • Зеленый тако с крабом
  • Томленый ягненок с овощами
  • Пирожное «Персик»
  • Коктейль «Южный человек»

ACAFFE Lounge

  • Мини-табань с ростбифом, вешенками и хреном
  • Ферментированные овощи со свекольным гелем, хреном и брусникой
  • Скерт-стейк с пшенным кремом, белыми грибами и соусом на квасном сусле
  • Эспума из черемухового молока с брусникой и гречневым крамблом

«Ривер»

  • Ассорти пирожков с копченой курицей, лесными грибами и судаком
  • Теплый картофельный салат с маринованной хамсой, каперсами, яйцом в медово-горчичной заправке
  • Шаньга с маленькими тефтелями и соусом демиглас
  • Копченое ребро поросенка, глазированное квасным суслом, картофельное пюре и квашеная капуста
  • Современная интерпретация торта «Прага»
  • Коктейли «Орбита» и «Комета

Информационный обзор редакции.

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