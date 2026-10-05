Польпо тоннато, эспума из черемухового молока, зеленый тако с крабом: рассказываем, какие блюда появятся во время Российского ресторанного фестиваля

К Российскому ресторанному фестивалю — 2026 присоединятся девять пермских заведений: Ruby, Grappa, «Кёртисс», «Хаунд», Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, «Медуза Seafood&Wine», ACAFFE Loungе, «Ривер». Всего в большом гастрономическом событии в этом году будут участвовать больше 700 ресторанов из 50 городов России.