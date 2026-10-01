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Кофейный напиток-посвящение создадут в честь 110-летия Пермского университета

В честь 110-летия Пермского университета и появления системы высшего образования на Урале создадут кофейный спешиал. Напиток-посвящение готовит команда сети Monkey Grinder.

Пермский университет/Telegram

Состав напитка будет близким к латте: в нем соединят холодный эспрессо, молоко, сгущенное молоко, корицу и цедру апельсина. Ингредиенты выбирали на основе предпочтений посетителей двух кофеен в кампусе ПГНИУ.

В пресс-службе вуза рассказали, что название для нового напитка предстоит придумать пермякам. Его намерены озвучить 9 октября, выбрав из наиболее креативных и соответствующих духу университета.

Информационный обзор редакции.

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