Кофейный напиток-посвящение создадут в честь 110-летия Пермского университета

Состав напитка будет близким к латте: в нем соединят холодный эспрессо, молоко, сгущенное молоко, корицу и цедру апельсина. Ингредиенты выбирали на основе предпочтений посетителей двух кофеен в кампусе ПГНИУ.

В пресс-службе вуза рассказали, что название для нового напитка предстоит придумать пермякам. Его намерены озвучить 9 октября, выбрав из наиболее креативных и соответствующих духу университета.

Информационный обзор редакции.