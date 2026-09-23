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Ресторан «Лечо» готовится к ребрендингу

Пермский ресторан «Лечо» заявил о ребрендинге. Он открылся в августе 2024 года и позиционировал себя как семейное заведение.

В 2026 году «Лечо» переформатировался в итальянский ресторан, добавив в меню пиццу из собственной печи. На днях в социальных сетях заведения объявили о новом имени — «Лучо». Над ребрендингом заведения работает креативное бюро «Контент Фактори».

Кстати! В Перми готовятся открыть новый проект на месте ресторана Five, закрывшегося на ребрендинг в январе 2026 года.

Информационный обзор редакции.

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