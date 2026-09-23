Ресторан «Лечо» готовится к ребрендингу

В 2026 году «Лечо» переформатировался в итальянский ресторан, добавив в меню пиццу из собственной печи. На днях в социальных сетях заведения объявили о новом имени — «Лучо». Над ребрендингом заведения работает креативное бюро «Контент Фактори».

Кстати! В Перми готовятся открыть новый проект на месте ресторана Five, закрывшегося на ребрендинг в январе 2026 года.

Информационный обзор редакции.