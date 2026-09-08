Две тысячи порций паэльи на одной сковородке собираются приготовить в Мотовилихе

Приготовление паэльи на «Царь-сковородке» станет финальным шоу фестиваля «Мотовилиха. Перекресток эпох» в честь 290-летия района и VII Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». В этом году она пройдет с 10 по 12 сентября. К «Легенде» присоединяется 200 участников из 35 регионов. В программе олимпиады конкурсные испытания для поваров и мастер-классы от экспертов отрасли.

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