Мускун в еловой заправке и пицца с форелью и хреном: два ресторана приготовили сеты к фестивалю «Тайгастро»

В этом году «Тайгастро» охватывает Россию, Казахстан, Беларусь и Китай — в списке больше 500 ресторанов. Пермь на фестивале представят ресторан Aura Kitchen&Bar и рестобар Grappa. Заведения приготовят свои фестивальные сеты из сезонных и локальных продуктов.

В Aura Kitchen&Bar подают коктейль с добавлением можжевеловых ягод, коры дуба и пихты, копченый мускун в еловой заправке, жаркое из косули с молодыми корнеплодами и сорбет из зеленого яблока с соусом из облепихи. Grappa приготовила коктейль Sweet N Sour, брускетту по-уральски, пиццу «Демидовскую» с форелью и хреном, а также семифредо с козьим сыром, медом и кедровым орехом.

Информационный обзор редакции.