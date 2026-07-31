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Мускун в еловой заправке и пицца с форелью и хреном: два ресторана приготовили сеты к фестивалю «Тайгастро»

Два пермских ресторана присоединились к фестивалю «Тайгастро» в 2026 году. Событие призвано возродить гастрономическое наследие регионов, популяризировать локальные продукты разных территорий и объединить гастросообщества всего мира.

Сет в Aura Kitchen&Bar
Aura Kitchen&Bar

Сет в Aura Kitchen&Bar

Пицца в Grappa
Grappa

Пицца в Grappa

Брускетта в Grappa
Grappa

Брускетта в Grappa

В этом году «Тайгастро» охватывает Россию, Казахстан, Беларусь и Китай — в списке больше 500 ресторанов. Пермь на фестивале представят ресторан Aura Kitchen&Bar и рестобар Grappa. Заведения приготовят свои фестивальные сеты из сезонных и локальных продуктов.

В Aura Kitchen&Bar подают коктейль с добавлением можжевеловых ягод, коры дуба и пихты, копченый мускун в еловой заправке, жаркое из косули с молодыми корнеплодами и сорбет из зеленого яблока с соусом из облепихи. Grappa приготовила коктейль Sweet N Sour, брускетту по-уральски, пиццу «Демидовскую» с форелью и хреном, а также семифредо с козьим сыром, медом и кедровым орехом.

Информационный обзор редакции.

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