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Шаньга с икрой форели, запеканка с компоте из ревеня, тост с тунцом конфи: появилось меню фестиваля завтраков, в котором участвуют пермские рестораны

Пермские рестораны присоединились к Всероссийскому фестивалю BreakFest Лето 2026, посвященном культуре утренней гастрономии. На этот раз город представляют три проекта: Nolan Wine&Kitchen, «Тайная В.» и «Ривер».

Томатная овсянка из Nolan Wine&Kitchen
Nolan Wine&Kitchen

Томатная овсянка из Nolan Wine&Kitchen

Тост с тунцом конфи и авокадо из Nolan Wine&Kitchen
Nolan Wine&Kitchen

Тост с тунцом конфи и авокадо из Nolan Wine&Kitchen

Запеканка с компоте из ревеня в «Ривере»
«Ривер»

Запеканка с компоте из ревеня в «Ривере»

Турецкий мезе-завтрак в «Ривере»
«Ривер»

Турецкий мезе-завтрак в «Ривере»

Локальный завтрак в «Тайной В.»
«Тайная В.»

Локальный завтрак в «Тайной В.»

Для фестиваля заведения приготовили специальное меню завтраков. В Nolan Wine & Kitchen подают томатную овсянку с тунцом конфи и брынзой, омлет со страчателлой и томатами, английский завтрак, тост с тунцом конфи и авокадо, торт «Медовик» с «Нутеллой» и свежей малиной.

В «Ривере» можно попробовать драники с щечками лося, копченой сметаной, пистиками и попкорном из гречки, зеленый завтрак с безглютеновыми вафлями, яйцом пашот и гранолой, запеканку «Ривер» с компоте из ревеня и ванильным кремом «Нутелла», большой турецкий мезе-завтрак (в нем симит, каймак, сулугуни, вяленая утка, сыровяленая говядина). Также есть завтрак с собой — сэндвич с брискетом и фильтр-кофе или соком.

«Тайная В.» предлагает четыре разновидности завтрака. В локальном — картофельная шаньга и яйцо-пятиминутка, икра форели, крем из копченого судака и хрустящий крисп, классический состоит из овсяных оладий с муссом из сметаны, «Нутеллой» и сезонными ягодами и орехами в соленой карамели. В здоровом завтраке боул из киноа и яйцом пашот, запеченной тыквой с томатом, индейкой и сырным муссом, в авторском — бриошь с разварной телятиной, крем из фермерского творога, мусс из пармезана, свежие томаты, масло мяты и мелисы.

Всероссийский фестиваль завтраков будет длиться с 1 по 31 июля. Кроме Перми, в нем участвуют еще 47 городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Информационный обзор редакции.

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