Шаньга с икрой форели, запеканка с компоте из ревеня, тост с тунцом конфи: появилось меню фестиваля завтраков, в котором участвуют пермские рестораны

Для фестиваля заведения приготовили специальное меню завтраков. В Nolan Wine & Kitchen подают томатную овсянку с тунцом конфи и брынзой, омлет со страчателлой и томатами, английский завтрак, тост с тунцом конфи и авокадо, торт «Медовик» с «Нутеллой» и свежей малиной.

В «Ривере» можно попробовать драники с щечками лося, копченой сметаной, пистиками и попкорном из гречки, зеленый завтрак с безглютеновыми вафлями, яйцом пашот и гранолой, запеканку «Ривер» с компоте из ревеня и ванильным кремом «Нутелла», большой турецкий мезе-завтрак (в нем симит, каймак, сулугуни, вяленая утка, сыровяленая говядина). Также есть завтрак с собой — сэндвич с брискетом и фильтр-кофе или соком.

«Тайная В.» предлагает четыре разновидности завтрака. В локальном — картофельная шаньга и яйцо-пятиминутка, икра форели, крем из копченого судака и хрустящий крисп, классический состоит из овсяных оладий с муссом из сметаны, «Нутеллой» и сезонными ягодами и орехами в соленой карамели. В здоровом завтраке боул из киноа и яйцом пашот, запеченной тыквой с томатом, индейкой и сырным муссом, в авторском — бриошь с разварной телятиной, крем из фермерского творога, мусс из пармезана, свежие томаты, масло мяты и мелисы.

Всероссийский фестиваль завтраков будет длиться с 1 по 31 июля. Кроме Перми, в нем участвуют еще 47 городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Информационный обзор редакции.