С начала года пермяки оставили больше 26 миллионов рублей «на чай»

За 2025 год посетители заведений в Пермском крае оставили больше 53 млн рублей. Средний размер чаевых вырос на 12%, сейчас он составляет 347 рублей.

Недавно в Пермском крае запустили рейтинг гостей: в сервисе Нетмонет можно отслеживать расходы и соревноваться за звание самого щедрого гостя. Он также стал работать в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, Татарстане, Башкирии, Свердловской, Нижегородской и Самарской областях.

По статистике Нетмонет, жители Березников стали самыми щедрыми гостями заведений: в среднем они оставляют «на чай» 480 рублей, в то время как пермяки — 346 рублей. Самые крупные чаевые, которые оставили за раз — около 25 тыс. рублей в ресторане при отеле в Перми и на 10 тыс. рублей на горнолыжном курорте «Губаха».

Информационный обзор редакции.