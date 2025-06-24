В доме с башенкой на улице Сибирская собираются открыть кофейню

Ранее в этом месте работал магазин пермского бренда Molotov, который переехал в другую локацию. В кофейне пока идут ремонтные работы. Само историческое здание, точнее его фасады, также реконструируют.

Недавно мы рассказывали о том, где откроется кафе с японскими панкейками и хлопковыми чизкейками.

Информационный обзор редакции.