В доме с башенкой на улице Сибирская собираются открыть кофейню

В старинном доме с башенкой на углу улиц Пушкина и Сибирская собираются открыть одну из точек сетевой пермской кофейни «Кекс». Соответствующая вывеска уже появилась на здании.
Ранее в этом месте работал магазин пермского бренда Molotov, который переехал в другую локацию. В кофейне пока идут ремонтные работы. Само историческое здание, точнее его фасады, также реконструируют.
Недавно мы рассказывали о том, где откроется кафе с японскими панкейками и хлопковыми чизкейками.
Информационный обзор редакции.
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