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Из-за лучшей шавермы УФАС возбудила дело на кафе

Антимонопольная служба Пермского края заинтересовалась кафе со стритфудом в ЖК «Гулливер». Точнее — рекламой торговой точки, которая была размещена на фасаде здания.  

Unsplash/Yoad Shejtman

В рекламе заведения была фраза «Лучшая шаверма», но не было доказательств утверждения и критериев, по которым оценивали блюдо.

«Закон запрещает использовать в рекламе слова "лучший", "первый", "номер один" без указания конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение, — объяснили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю. — В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе».

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