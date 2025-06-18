Из-за лучшей шавермы УФАС возбудила дело на кафе

В рекламе заведения была фраза «Лучшая шаверма», но не было доказательств утверждения и критериев, по которым оценивали блюдо.

«Закон запрещает использовать в рекламе слова "лучший", "первый", "номер один" без указания конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение, — объяснили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю. — В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе».