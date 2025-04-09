В новом зоопарке откроется кафе с панорамным видом на полярных медведей

Стекло будет безопасным — бронированным, толщиной в 10 см. Его уже установили. Сейчас в будущем кафе проходят внутренние работы по отделке помещений.

В кафе предусмотрено несколько залов для гостей. В новом заведении планируют подавать легкие и полезные блюда, в том числе пермскую кухню. Также будет расширенное детское меню, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на директора зоопарка Юлию Шитову.

Информационный обзор редакции.