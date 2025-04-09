В новом зоопарке откроется кафе с панорамным видом на полярных медведей

В новом зоопарке на Нагорном строят необычное кафе для посетителей. Одна из стен будет с панорамными окнами, которые выходят на бассейн полярных медведей.
Стекло будет безопасным — бронированным, толщиной в 10 см. Его уже установили. Сейчас в будущем кафе проходят внутренние работы по отделке помещений.
В кафе предусмотрено несколько залов для гостей. В новом заведении планируют подавать легкие и полезные блюда, в том числе пермскую кухню. Также будет расширенное детское меню, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на директора зоопарка Юлию Шитову.
Информационный обзор редакции.
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