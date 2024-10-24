СМИ сообщили об уходе «Ашана» из России

Сеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России. Как сообщает РБК со ссылкой на французское издание La Lettre, переговоры о продаже российского бизнеса компании находятся на заключительной стадии.

По данным другого издания, Le Figaro, у «Ашана» есть два потенциальных покупателя, но кто они, не сообщают. Причиной ухода продуктовой сети из России называют «ухудшение местных условий для работы». Также сеть планирует оставить венгерский рынок.

В свою очередь в российском представительстве «Ашана» поясняют, что слухам о продаже бизнеса и уходе с рынка уже несколько лет. Комментировать их в компании отказываются.

Информационный обзор редакции.